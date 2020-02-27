Юрий Борзаковский: «Российские легкоатлеты готовятся к Олимпиаде. Надеемся, что ВФЛА восстановят»

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский призвал к единению в борьбе за восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики. ВФЛА была отстранена в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и приняла решение до окончания разбирательств прекратить выдачу разрешений на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.

— Всегда есть оптимизм, ко всему с ним подходим, — цитирует ТАСС Борзаковского. — Мы одна большая легкоатлетическая семья. На данный момент мы находимся в наиплачевнейшем положении, и вместо того, чтобы говорить, кто хуже, а кто лучше, надо, на мой взгляд, объединиться, создать команду по работе над восстановлением. Думаю, стоит всем, кому дорога легкая атлетика в нашей стране, задуматься над этим.

Морально очень тяжело все это переживать, особенно этот зимний сезон, Маша Ласицкене сделала всего три старта, потеряла очень много как в финансовом, так и в моральном плане. Она могла делать от пяти до десяти стартов в зимний сезон, но опять же, если бы что-то от нас зависело, мы бы делали. Но сейчас так складывается ситуация, будем надеяться, что выборы (президента ВФЛА) пройдут нормально и новоиспеченный президент все-таки сделает все возможное, чтобы хотя бы дали нейтральный статус.

Конечно, все наши спортсмены готовятся к Олимпийским играм. После них у нас планируется чемпионат Европы, надеемся, что в какой-то мере федерацию восстановят, чтобы ребятам дали нейтральный статус для участия в стартах, потому что международных соревнований очень не хватает для практики.