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Юрий Борзаковский: «Радует, что по Новороссийску прошло такое количество любителей спорта»

15:32

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский принял участие во Всероссийском дне ходьбы.

— 2020 метров, это, конечно, не 800, но я не утомился. Радует, что плечом к плечу по Новороссийску прошло такое количество любителей спорта, по-настоящему увлеченных активным образом жизни, а дети берут с них пример. Особенно приятно, что в Краснодарском крае все еще лето: солнце, штиль, теплое море!

Мой звездный час был почти 16 лет назад, но болельщики все еще помнят мою победу, фотографируются, берут автографы. Здорово, что они не забывают историю отечественного спорта и легкой атлетики. Это, безусловно, поможет молодежи реализовать себя в будущем. (Антон Бабошин)

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