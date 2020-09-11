Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

Юрий Борзаковский: «Чемпионат России прошел на высочайшем уровне»

16:20

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал итоги чемпионата страны. Соревнования прошли в Челябинске с 8 по 11 сентября.

— Чемпионат России с организационной точки зрения прошел на высочайшем уровне, огромное спасибо руководству Челябинской области в лице губернатора Алексея Текслера и его команды, министерству спорта региона и всем, кто принимал участие в работе на этом чемпионате, — цитирует ТАСС Борзаковского. — Отдельно хочу поблагодарить судей, тренеров и спортсменов за то, что в этот сложный сезон, с учетом пандемии, в целом сумели реализовать себя.

Перед командой не ставилась задача показать сверхрезультаты, но они все равно получились неплохими. Важнее было пройти соревновательную практику. Чемпионат во всех отношениях прошел здорово.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9431823

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир