Юрий Борзаковский: «Чемпионат России прошел на высочайшем уровне»

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал итоги чемпионата страны. Соревнования прошли в Челябинске с 8 по 11 сентября.

— Чемпионат России с организационной точки зрения прошел на высочайшем уровне, огромное спасибо руководству Челябинской области в лице губернатора Алексея Текслера и его команды, министерству спорта региона и всем, кто принимал участие в работе на этом чемпионате, — цитирует ТАСС Борзаковского. — Отдельно хочу поблагодарить судей, тренеров и спортсменов за то, что в этот сложный сезон, с учетом пандемии, в целом сумели реализовать себя.

Перед командой не ставилась задача показать сверхрезультаты, но они все равно получились неплохими. Важнее было пройти соревновательную практику. Чемпионат во всех отношениях прошел здорово.