Юрий Борзаковский: «Буду рад, если другой российский легкоатлет побьет мои рекорды»

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский надеется, что в России сможет появиться столь же сильный спортсмен на средних дистанциях, каким в свое время был он сам.

— Много факторов должно сойтись, — цитирует Борзаковского Russia Today. — Я уверен, что такие люди есть, просто мы не можем их найти. Может, в глубинке живет кто-то, кто мог бы пробежать быстрее меня, я был бы этому только рад. Будем заниматься поиском. Второй немаловажный фактор — это тренер, с которым сложится удачный тандем ученика и учителя и будет полное доверие.

Борзаковский — олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в беге на 800 метров.