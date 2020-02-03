Юрченко выдвинут кандидатом на пост президента ВФЛА

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорациии (ОАК) Евгений Юрченко выдвинут Федерацией легкой атлетики Воронежской области кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует ТАСС.

Ранее кандидатами на пост президента ВФЛА стали глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев, главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский и бывший член президиума ВФЛА Михаил Бутов, занимавший пост генерального секретаря организации с 2008 по 2016 год. Список кандидатов будет опубликован 13 февраля.