Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Евгений Юрченко будет исполнять обязанности президента организации до 30 ноября. В этот день пройдет отчетно-выборная конференция.

Ранее Юрченко заявил о своей отставке. Сообщается, что на конференции будет выбрано новое руководство федерации.

«Мы сегодня назначили дату и место проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА, — сказал Юрченко. — В повестку помимо выборов руководства ВФЛА — президента, вице-президентов, членов президиума и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) федерации внесены отчеты президиума и КРК и вопрос о назначении аудита федерации. Изменения в уставе ВФЛА, которые давно уже назрели, было принято вынести, обсудить и утвердить на следующей после отчетно-выборной конференции. Наша задача сейчас в сотрудничестве с Министерством спорта РФ завершить работу по оплате долга в WA. До дедлайна у нас остается всего несколько дней. Этот вопрос нам необходимо оперативно финализировать.

Также в самое ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА. Необходимо наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая в связи с финансовыми сложностями была практически приостановлена. Важно сейчас стабилизировать ситуацию и сделать все необходимое от нас до 30 ноября — выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчетно-выборную конференцию".