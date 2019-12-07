И.о. главы ВФЛА Юлия Тарасенко заявила, что ее удивило решение Юрия Борзаковского уйти с поста вице-президента организации. В среду Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало список первоочередных антикризисных мер, направленных на восстановление ВФЛА. В их числе — создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил.

— Неожиданное для меня решение, но это право Юрия Михайловича, — цитирует ТАСС Тарасенко. — Он остается главным тренером сборной команды, в его компетенции остается вопрос формирования списков тренеров, спортсменов сборной на 2020 год и их согласования с федерацией. Надеюсь, что мы достигнем прозрачности в данных вопросах, это очень важно для нас сейчас.

Как многие знают, на это постоянно указывала нам и рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), и сама World Athletics, данный вопрос является для ВФЛА показательным и важным в качестве отражения приверженности федерации к формированию антидопинговой культуры. Что касается дорожной карты, то это пока только проект документа, его окончательное согласование с президиумом еще впереди, как и утверждение в вышестоящих инстанциях.