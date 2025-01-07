Январский турнир в Оренбурге станет следующим стартом для барьериста Шубенкова

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что следующим стартом для него станут соревнования «Оренбургская миля», которые пройдут 25 января.

«Теперь в Оренбурге постараюсь скинуть полторы сотых секунды от результата, показанного в Екатеринбурге. У меня всегда так идет», — рассказал Шубенков ТАСС.

7 января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге Шубенков участвовал в забеге на 60 метров с барьерами и занял шестое место, показав результат 7,91 секунды. В его активе также есть две серебряных и одна бронзовая награда летних мировых первенств. Кроме того, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами и трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.