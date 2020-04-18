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«Я — безотказная модель». Исинбаева показала, какую прическу ей сделала дочь

09:46
Елена Исинбаева. Фото Instagram
Елена Исинбаева. Фото Instagram
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своем Instagram поделилась фотографией прически, которую ей сделала дочь.

-Дочь видимо будет связана с творческой работой, — подписала Исинбаева фотографию. — Благо у меня густые волосы, можно дергать и целый день чесать, лицо уже сжалось о нанесения и снятия макияжа. Ну ничего, главное ребенок доволен и имеет возможность воплотить свое творческое видение в реальность. Ну а я — безотказная модель. Всем позитива.

Ранее Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics

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