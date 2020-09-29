World Athletics против избрания Тихона президентом федерации легкой атлетики Белоруссии

Международная федерация легкой атлетики выступила против избрания президентом белорусской федерации метателя молота Ивана Тихона, имевшего в прошлом проблемы с допингом. 44-летний ветеран сменил во главе легкой атлетики Белоруссии Вадима Девятовского, еще одного метателя с допинговой историей.

Тихона лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов.

«Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики», — приводит Inside the Games слова представителя World Athletics.