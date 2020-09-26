World Athletics продлила срок на доработку плана по восстановлению ВФЛА

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил до 1 марта 2021 года срок по доработке плана по восстановлению для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Совет World Athletics продлил срок, в течение которого комиссия по восстановлению членства ВФЛА может завершить работу над планом по восстановлению. Изначально крайний срок был установлен на 30 сентября 2020 года, однако совет утвердил рекомендацию рабочей группы по России продлить срок до 1 марта 2021 года», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.