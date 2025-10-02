World Athletics отказалась сокращать число россиян в допинг-пуле

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась сокращать количество российских легкоатлетов в своем пуле допинг-тестирования, сообщат ТАСС.

На данный момент в международный регистрируемый пул входят 40 россиян.

Спортсмены, включенные в пулы, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования стандартов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).