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Допинг

ВФЛА не выплатила штраф в срок. World Athletics опубликовала заявление по российской легкой атлетике

2 июля 2020, 16:47
Что теперь ждет Марию Ласицкене и других российских атлетов? Фото Reuters
Что теперь ждет Марию Ласицкене и других российских атлетов? Фото Reuters
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам до совета, который пройдет в конце июля.

Сумма первой части штрафа составляет 5 миллионов долларов, его необходимо было выплатить до 1 июля, иначе ВФЛА будет исключена из World Athletics, а спортсмены рискуют пропустить все международные турниры, включая Олимпиаду. Штраф был присужден за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

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