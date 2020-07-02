ВФЛА не выплатила штраф в срок. World Athletics опубликовала заявление по российской легкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам до совета, который пройдет в конце июля.

Сумма первой части штрафа составляет 5 миллионов долларов, его необходимо было выплатить до 1 июля, иначе ВФЛА будет исключена из World Athletics, а спортсмены рискуют пропустить все международные турниры, включая Олимпиаду. Штраф был присужден за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.