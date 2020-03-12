World Athletics огласил список критериев по восстановлению ВФЛА

World Athletics на официальном сайте опубликовала список новых критериев по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА должна создать комиссию по восстановлению, в которую должны войти как минимум два представителя комиссии атлетов ВФЛА.

Еще двух членов комиссии назначит World Athletics, все финансовые издержки их работы покроет ВФЛА.

Комиссия должна предоставить план установления нулевой терпимости к допингу. После одобрения плана World Athletics, ВФЛА должна будет провести работу по его реализации под контролем двух международных представителей World Athletics.

Ранее стало известно, что ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов, из которых 5 условно, а еще 5 необходимо выплатить до 1 июля 2020 года.

World Athletics возобновит процесс выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных стартах в нейтральном статусе, но снова приостановит, если штраф не будет выплачен вовремя.

На крупных международных турнирах количество нейтральных спортсменов ограничат десятью. В число таких соревнований входят чемпионат Европы и Олимпиада-2020.

Ограничений на количество нейтральных атлетов на однодневных стартах не будет.

В ноябре 2019 года совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА и выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам из-за причастности тогдашнего руководства организации к делу Данила Лысенко.