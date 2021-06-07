World Athletics одобрила 35 заявок российских спортсменов на нейтральный статус

Пресс-служба международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила, что организация одобрила заявки еще 35 россиян на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В список вошли Ринас Ахмадеев, Дина Александрова, Никита Анищенков, Светлана Апачкина, Александр Асанов, Александр Буяновский, Артем Чермошанский, Анастасия Еремянц, Татьяна Ермаченкова, Максим Федяев, Алексей Федоров, Александра Гуляева, Алиса Иванова, Наталья Карпова, Аделина Халикова, Мария Кочанова, Александр Комаров, Никита Курбанов, Алена Мамина, Лилия Мендаева, Илья Мудров, Ольга Муллина, Ильдар Надыров, Николай Орлов, Виктор Пинтусов, Елизавета Поротикова, Игорь Ращупкин, Ольга Родиошкина, Матвей Рудник, Надежда Сергеева, Федор Шутов, Олеся Солдатова, Наталья Спиридонова, Светлана Улога и Никита Евсеенков.

Право выступать на международных стартах имеют уже 62 российских легкоатлета.

В ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics на фоне допинг-скандала. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения статуса нейтрального атлета от международной организации.