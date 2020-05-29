World Athletics объявила конкурс на место экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА

Международная ассоциации легкоатлетических федераций объявила конкурс на должность экспертов в комиссию по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает сайт организации.

Отбор кандидатов будет проводиться до 19 июня. Будут выбраны два международных эксперта.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.