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Допинг

World Athletics объявила конкурс на место экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА

13:26

Международная ассоциации легкоатлетических федераций объявила конкурс на должность экспертов в комиссию по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает сайт организации.

Отбор кандидатов будет проводиться до 19 июня. Будут выбраны два международных эксперта.

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

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