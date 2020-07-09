World Athletics не собирается разглашать имена атлетов РФ, желающих выступать за другую страну

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует держать в тайне всю информацию о легкоатлетах, подавших заявления о смене спортивного гражданства.

— World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Athletics.

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила, что не исключает вариант с уходом из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Другие лидеры российской легкой атлетики — Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков — во вторник в эфире «Матч ТВ» сообщили, что не исключают вариант перехода в сборную другой страны.