World Аthletics не планирует изменять планы относительно проведения чемпионатов мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) не планирует изменять планы относительно проведения турниров из-за ситуации вокруг России и Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман) и чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия) в 2022 году не намерены отменять.

Также в организации отметили, что пристально следят за развитием ситуации, и если обстоятельства изменятся, то все заинтересованные будут немедленно уведомлены.

Чемпионат мира в Маскате пройдет 4-5 марта, соревнования в Белграде — с 18 по 20 марта.