World Athletics контактирует с Матыциным и ОКР по делу ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) находится в контакте с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийском комитетом России (ОКР), сообщает ТАСС со ссылкой на прес-службу организации. 11 февраля Матыцин заявил, что Министерство спорта отправило ответ по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. 14 февраля состоится заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА в World Athletics.

— Мы находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России, — заявили в World Athletics. — Что касается того, как идет процесс (по делу Лысенко), то будем информировать СМИ, когда у нас появятся какие-либо новости.

Членство ВФЛА было приостановлено в 2015 году на основании отчета комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом о допинге в российской легкой атлетике. В ноябре 2019 года независимый антикоррупционный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил семь человек, причастных к делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Среди них был и тогдашний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. После этого World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА.