World Athletics к лету назовет российских легкоатлетов с нейтральным статусом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) к лету собирается назвать всех российских спортсменов с нейтральным статусом. Об этом сообщил член совета World Athletics Антти Пихлакоски.

Напомним, что с овет World Athletics ранее принял решение по поводу будущего российской легкой атлетики. Помимо выплаты штрафа в 10 миллионов долларов, необходимо подчиниться и новым ограничениям в плане участия спортсменов в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В частности, на главных стартах смогут выступать максимум 10 российских легкоатлетов в нейтральном статусе.

— Мы ожидаем, что поступит несколько сотен заявок, — цитирует Пихлакоски финская телерадиокомпания Yle. — Мы их обработаем по мере поступления. К лету мы назовем всех допущенных нейтральных атлетов, которые смогут выступать на международных соревнованиях.

ВФЛА — не очень сильная организация. Без строгого государственного контроля допинг-культура в России, скорее всего. не изменится. Поэтому мы хотим, чтобы министерство спорта России следило за всем. Мы считаем, что если они серьезно подойдут к этому вопросу, то ситуация сможет измениться.