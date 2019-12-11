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Допинг

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики состоятся 28 февраля

16:05
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В здании ОКР проходит заседание президиума ВФЛА, сообщает официальный сайт организации.

Первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко рассказала о текущей деятельности федерации, о статусе выполнения рекомендаций Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом спортивной федерации, о статусе согласования с РУСАДА дорожной карты по выходу из допингового кризиса.

Тарасенко вынесла на обсуждение президиума ВФЛА вопрос о проведении внеочередной выборной конференции ВФЛА и назначении даты ее проведения согласно уставу организации.

Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА 28 февраля в Москве.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/118430

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