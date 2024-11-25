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Вяльбе назвала Исинбаеву предательницей Родины после ее слов о воинском звании

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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предательницей Родины.

«Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она тоже предатель Родины. Если ты решила представлять нашу страну в МОК... Как? Сидя в Испании? Это все популизм.

Ее слова про номинальное звание? Какого хрена ты тогда погоны эти получала, стояла рядом с министром обороны? Наверняка какие-то были дивиденды. Что за бред-то? Просто скажи честно: «Да, я боюсь СВО, боюсь за своих детей». Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней по-другому относились. Слова про предателя? Вот прямо полностью — конечно, нет. Но руки я ей не подала бы», — заявила Вяльбе в эфире Rutube-канала «Эмпатия Манучи».

Исинбаева проживает в Испании на протяжении нескольких лет. Ранее россиянка в интервью СМИ заявляла, что ее воинское звание майора Вооруженных сил РФ было «чисто номинальным», так как она принадлежала к спортивному обществу ЦСКА. Кроме того, экс-спортсменка удалила со своих страниц в соцсетях фотографии с президентом России Владимиром Путиным и упоминания о принадлежности к двжижению Putin Team. Ранее она представляла Россию в комиссии спортсменов в составе МОК.

42-летняя Исинбаева также является 7-кратной чемпионкой мира и обладательницей 28 мировых рекордов в своем виде спорта.

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Источник: «Эмпатия Манучи»
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева
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