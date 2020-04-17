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«Вспоминая лето». Клишина похвасталась пляжной фотографией с идеальной фигурой

09:10
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram яркой пляжной фотографией.

— Вспоминая лето, — подписала спортсменка фотографию.

Ранее 29-летняя в прямом эфире «СЭ» в Instagram высказалась за обнуление мировых рекордов. Вице-чемпионка мира-2017 специализируется на прыжках в длину. Мировой рекорд в этой дисциплине составляет 7,52 и был установлен советской спортсменкой Галиной Чистяковой в 1988 году.

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