«Вспоминая лето». Клишина похвасталась пляжной фотографией с идеальной фигурой

Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась в своем Instagram яркой пляжной фотографией.

— Вспоминая лето, — подписала спортсменка фотографию.

Ранее 29-летняя в прямом эфире «СЭ» в Instagram высказалась за обнуление мировых рекордов. Вице-чемпионка мира-2017 специализируется на прыжках в длину. Мировой рекорд в этой дисциплине составляет 7,52 и был установлен советской спортсменкой Галиной Чистяковой в 1988 году.