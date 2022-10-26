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Сегодня, 16:36

ВФЛА утвердила календарь на 2023 год с учетом недопуска легкоатлетов на зарубежные турниры

Иван Шитик
Корреспондент
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сформировала календарь соревнований на следующий сезон исходя из того, что отечественные спортсмены не будут иметь возможности выступать на главных турнирах 2023 года.

«У нас было два варианта календаря. Но мы приняли решение утвердить этот календарь исходя из сегодняшних реалий. Если ситуация изменится, а российских спортсменов допустят до международных стартов, то тогда мы будем действовать по плану Б», — сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова ТАСС.

Зимний чемпионат России (3-5 марта) по датам практически совпадает с чемпионатом Европы в помещении, который пройдет 2-5 марта в Стамбуле.

Летний чемпионат России в Челябинске (3-6 августа) стартует через четыре дня после того, как закончится квалификационный период для участия в чемпионате мира в Будапеште (19-27 августа).

Источник: https://tass.ru/sport/16161597
Ирина Привалова
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