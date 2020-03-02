Всероссийская федерация легкой атлетики признала претензии World Athletics

Сегодня в министерстве спорта Российской Федерации министр спорта Олег Матыцин провел рабочую встречу с новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгением Юрченко и внеочередное заседание Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций. В ходе встречи было принято решение о восстановлении аккредитации и полномочий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Хочу поблагодарить Министерство спорта за оперативность, проявленную при восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики, — сказал Юрченко. Сегодня я обратился к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с признанием правомерности тех претензий, которые она предъявляла к ВФЛА. А также обратился с просьбой о целесообразности моего присутствия на собрании совета World Athletics, которое состоится в марте. Ведь наша первоочередная задача — выстраивание конструктивного диалога со Всемирной легкоатлетической ассоциацией и скорейшее возвращение наших спортсменов на международную арену. Вскоре мы объявим имена новых вице-президентов федерации.

Минспорт РФ в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, и наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА сложил полномочия, а в конце прошлой недели президентом Всероссийской федерации легкой атлетики был избран Евгений Юрченко. (Петр Григоренко)