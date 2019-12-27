Всероссийская федерация легкой атлетики не согласна с утверждениями бывшего вице-президента Марины Купцовой

Бывший вице-президент ВФЛА, вице-чемпионка мира Марина Купцова заявила в интервью «СЭ», что на недавнем заседании президиума ее фактически вынудили уйти из двух комиссий — по развитию детско-юношеской легкой атлетики и комиссии спортсменов. При том, что сама Купцова была готова продолжать работу в оставшиеся до выборов нового руководства два месяца.

После выхода интервью пресс-служба ВФЛА предоставила «СЭ» официальный комментарий. Приводим его полностью:

1. Напомним, что Марина Купцова 12 декабря 2019 года, в сложный момент, как для отечественной легкой атлетики, так и для федерации, в рамках проходящей очередной отчетной Конференции ВФЛА объявила о своем желании сложить полномочия вице-президента ВФЛА и выйти из состава президиума ВФЛА.

2. На заседании президиума ВФЛА от 25.12.2019 не принималось решение о выводе Марины Купцовой из комитета детско-юношеской легкой атлетики (протокол есть в распоряжении «СЭ»).

3. Марину Купцову действительно вывели из состава комиссии спортсменов единогласным решением президиума от 25.12 2019 на основании ее устной просьбы, озвученной ранее (в преддверии заседания президиума ВФЛА от 25.12.2019).

Купцова стала председателем данной комиссии в октябре 2018 года. Ранее комиссию спортсменов возглавлял, до добровольного сложения полномочий, Александр Шустов. Андрей Сильнов никогда не был ни членом данной комиссии, ни ее председателем. (документы о составе комиссии также есть в распоряжении «СЭ»).

В срок с октября 2018 по декабрь 2019 года Марина Купцова не представила в ВФЛА ни одного отчетного документа о работе данной комиссии. На основании устной просьбы Купцовой и вышеизложенных фактов президиум ВФЛА единогласно принял решение о выведении М.Г. Купцовой из состава комиссии. (Наталья Марьянчик)