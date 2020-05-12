Всемирная легкоатлетическая ассоциация разработала и направила в адрес Всероссийская федерация легкой атлетики разработала регламент получения нейтрального статуса

Всемирная легкоатлетическая ассоциация разработала и направила в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики Регламент получения российскими легкоатлетами статуса нейтрального спортсмена (ANA) в 2020 году. Регламент разработан в соответствии с решением Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации от 12 марта 2020 года.

Заявка должна сопровождается официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА с указанием всей важной информации о заявителе, которой обладает федерация или РУСАДА, в каждом отдельном случае указывается подтверждение или несогласие относительно информации и приложений, которые были поданы заявителем.

Ни одна заявка не будет обработана, если соответствующая плата за заявку (если таковая имеется) не будет перечислена в WA. При этом World Athletics установил следующий порядок взносов для получения нейтрального статуса в 2020 году:

— Спортсмены до 18 лет — оплата не взимается;

— Спортсмены до 20 лет — 100 долларов США за заявку;

— Спортсмены старше 20 лет и взрослые — 250 долларов США за заявку.

В соответствии с данным Регламентом, WA не будет рассматривать заявки, поданные менее, чем за 4 недели до даты окончания приема заявок на международные соревнования, на которые спортсмен планирует получить допуск.

Все заявки, которые соответствуют требованиям, будут рассмотрены секретариатом World Athletics незамедлительно и переданы в Бюро по рассмотрению допинг случаев (Antidoping Review Board). Бюро должно провести рассмотрение заявки в соответствии с данным Регламентом как можно скорее, но оно не может гарантировать рассмотрение к какому-либо определенному сроку. В Регламенте указывается, что при рассмотрении заявки члены бюро при необходимости могут связаться с заявителем (по электронной почте или посредством конференцсвязи) для получения дополнительной информации и уточнения сведений, указанных в заявлении. Критерии, в соответствии с которыми будут рассматриваться заявки на получение нейтрального статуса указаны в пункте 7 данного Регламента.

В соответствии с пунктом 6.2 решения Совета World Athletics от 12 марта 2020 года после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять спортсменов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года. World Athletics подчеркивает, что при выборе этих десяти спортсменов ВФЛА следует отдавать предпочтения спортсменам, находящимся в пуле допинг-тестирования Всемирной легкоатлетической ассоциации.

В регламенте дополнительно подчеркивается, что данные критерии и требования распространяются только на 2020 год. В конце года будет принято решение о необходимости пересмотра или обновления регламента для получения нейтрального статуса в 2021 году.