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Допинг

«Все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли». Пост Гануса, от которого стынет кровь

10:30
Юрий Ганус. Фото ОКР
Юрий Ганус. Фото ОКР

Глава РУСАДА Юрий Ганус опубликовал в Twitter шокирующий пост. Он намекнул, что не исключает никаких вариантов событий относительно своей жизни. Напомним, что на днях прошла аудиторская проверка РУСАДА.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли», — написал Ганус. (Владимир Иванов)

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