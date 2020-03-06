Врач сборной России по футболу назначен вице-президентом ВФЛА
20:24
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избрал вице-президентов организации, сообщает официальный сайт ВФЛА.
Первым вице-президентом стал Алексей Плотников. Должности вице-президентов заняли врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Станислав Бирюков.
Также в ходе заседания президиума была утверждена структура ВФЛА и выбраны руководители комитетов и комиссий организации.
28 февраля на безальтернативной основе был избран новый президент ВФЛА Евгений Юрченко.
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