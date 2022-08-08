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Во время марафона «Европа — Азия» скончался бегун Маленков

Бегун Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия»
Алексей Еремин
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Во время марафона «Европа — Азия» скончался спортсмен Ильяс Маленков.

«У него остался маленький сынишка, четыре года ему. Очень жаль парня, такой приятный был, спортивный. Сейчас мы собираем деньги на организацию похорон, чтобы поддержать молодую вдову», — цитирует e1 коллегу Маленкова.

Организаторы мероприятия заявили, что 37-летний спортсмен предоставил медицискую справку о том, что является здоровым. Также медики приняли решение, что Маленков может быть допущен к марафону.

«У нас все очень серьезно, мы обязательно требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции и оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — сообщил организатор соревнования Андрей Уткин.

Марафон «Европа — Азия» прошел 7 августа. Медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам. Пятеро участников забега были госпитализированы, в том числе и Ильяс Маленков.

Источник: https://www.e1.ru/text/incidents/2022/08/08/71551703/?from=yanews&utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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