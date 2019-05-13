Власти ЮАР оспорят решение CAS по жалобе Кастер Семени

Власти ЮАР подадут апелляцию на решение CAS отклонить жалобу бегуньи Кастер Семени, сообщает AFP. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м пожаловалась в CAS на новые правила ИААФ по допуску спортсменок. Международная федерация легкой атлетики намерена обязать спортсменок с повышенным уровнем тестостерона (к которым относится и Семеня) принимать препараты, понижающие этот уровень. Семеня не согласилась с этим правилом, и ИААФ хочет признать Семеню "мужчиной, ощущающим себя женщиной",

CAS отклонил жалобу Семени на CAS, заявив, что она не предоставила доказательств незаконности данного правила.

Представитель минспорта ЮАР Вуйо Мхага сообщил, что будет подана апелляция, поскольку CAS "полностью проигнорировал предоставленную научную информацию".