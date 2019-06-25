Власти Сенегала сотрудничают с Францией по делу Ламина Диака

Власти Сенегала и Франции сотрудничают по коррупционному делу бывшего президента ИААФ Ламина Диака, сообщает Inside the Games. По словам президента МОК Томаса Баха, он лично обратился к президенту Сенегала.

Накануне стало известно, что дело Диака передано в суд. Его обвиняют в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом ИААФ.

Диак возглавлял ИААФ с 1999 по 2015 год. В ноябре 2015 года прокуратура Франции предъявила ему официальные обвинения в получении взяток для покрывательства допинговых нарушений российских спортсменов. В деле также фигурируют экс-глава ВФЛА Валентин Балахиничев и тренер Алексей Мельников.