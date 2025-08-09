Легкая атлетика
9 августа, 21:51

Владимир Никитин установил рекорд России в беге на 10 000 метров

Руслан Минаев

Легкоатлет Владимир Никитин стал чемпионом России в беге на 10 000 метров. Турнир проходит в Казани.

Никитин показал результат 27 минут 48,30 секунды. Он установил рекорд России, который держался с 2008 года — тогда с результатом 27.53,12 дистанцию пробежал Сергей Иванов.

У женщин на этой дистанции золото выиграла Мария Ермакова (32.24,44), в тройку также вошли Альбина Гадельшина (33.10,15) и Любовь Дубровская (33.27,44).

В тройном прыжке у мужчин чемпионом России стал Илья Телькунов (16,72 метра), второе место занял Дмитрий Чижиков (16,63), третьим стал Виталий Павлов (16,51). В метании копья золото выиграл Борис Бездольный (82,92), серебро завоевал Николай Орлов (82,59), бронзу — Дмитрий Тарабин (80,52).

Владимир Никитин (легкая атлетика)
  • Владимир О.

    Отличная новость! Комментаторы во время трансляции проспали, что финиш был с рекордом. В отличии от зрителей, которые видели ни графике время рекорда мира и России. "третьим стао Виталий Павлов" -> стал

    10.08.2025

  • iipetroff

    Никитин - топ. Жаль, что не может бегать на международных стартах.

    10.08.2025

    • Ткалич стала семикратной чемпионкой России в беге на 400 метров

    Бегун Иванов рассказал о своем состоянии после установления рекорда на чемпионате России по легкой атлетике

