Владимир Никитин установил рекорд России в беге на 10 000 метров

Легкоатлет Владимир Никитин стал чемпионом России в беге на 10 000 метров. Турнир проходит в Казани.

Никитин показал результат 27 минут 48,30 секунды. Он установил рекорд России, который держался с 2008 года — тогда с результатом 27.53,12 дистанцию пробежал Сергей Иванов.

У женщин на этой дистанции золото выиграла Мария Ермакова (32.24,44), в тройку также вошли Альбина Гадельшина (33.10,15) и Любовь Дубровская (33.27,44).

В тройном прыжке у мужчин чемпионом России стал Илья Телькунов (16,72 метра), второе место занял Дмитрий Чижиков (16,63), третьим стал Виталий Павлов (16,51). В метании копья золото выиграл Борис Бездольный (82,92), серебро завоевал Николай Орлов (82,59), бронзу — Дмитрий Тарабин (80,52).