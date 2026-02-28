Никитин — о 32-м золоте чемпионата России: «Ребята еще немного боятся»

Владимир Никитин подтвердил статус главного стайера страны, выиграв забег на 3000 метров на чемпионате России в помещении в Южно-Сахалинске.

37-летний бегун финишировал с результатом 7.54,05, всего на 0,82 секунды опередив Егора Лимонова. Для Никитина это золото стало 32-м в карьере, однако в интервью «СЭ» спортсмен заметил прогресс главного конкурента.

«Скорее всего, это связано с моим опытом. Да и ребята еще немного боятся, у них нет уверенности. Егор Лимонов сократил сегодня отставание на четыре секунды на последних шестистах метрах. Мы с ним договаривались, что начнем по 2.38-2.40/километр. Я начал 2.37. Он за мной не встал», — сказал Никитин.

Чемпионат России в закрытых помещениях стартовал в Южно-Сахалинске 28 февраля. Турнир впервые с советских времен проходит на Дальнем Востоке. В мужском беге на 3000 метров третье место занял Сергей Шаров с результатом 7.58,57.

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