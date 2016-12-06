Виталий Мутко: "Если к атлету нет вопросов, почему он не может соревноваться? Это бесчеловечно"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил возмущение тем, что ИААФ не торопится допускать российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Он не берется прогнозировать, когда членство ВФЛА в ИААФ будет восстановлено.

– Я очень здесь консервативен, дую на воду. Ничего заявлениями здесь не сделаешь. Я просто знаю, сколько делает федерация. Сложностей каких-то нет, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – ВФЛА изменена, новый президиум, обновленная сборная. Сколько даже денег федерация потратила, тестируя спортсменов! Огромные деньги. Имея некие критерии, когда им сказали, что в течение шести месяцев вы должны тестировать спортсменов не менее трех раз. И выходит, что спортсмены, федерация все это сделали, а им сказали: "Нет, вы еще не убедили". В чем смысл тестировать спортсмена, который никуда не поедет и нигде выступать не будет? Это просто бесчеловечно, конечно. Да лучше бы в детский спорт потратили и прочее. Тем более у нас стоимость допинг-пробы сейчас в несколько раз выше, чем если бы мы делали ее на территории России. И дорога, и транспорт, сами понимаете.

Сейчас была последняя встреча (с IAAF), насколько меня информировали, представитель Минспорта был. Еще уточненные критерии будут, посмотрим. В январе комиссии еще раз посетят Россию. В марте сезон начнется, летом чемпионат мира в Лондоне. Спортсмены, к которым никогда не было вопросов... Здесь объяснить крайне сложно. За пределами понимания это. Если к нему нет вопросов, почему он не может участвовать? Или теоретически можешь, но под нейтральным флагом, ну, почему?