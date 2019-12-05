Вице-президент ВФЛА: «Последние четыре года прошли бездарно»

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марина Купцова заявила, что она как руководитель и спортсмен считает, что последние четыре года в российской легкой атлетике прошли бездарно.

В среду РУСАДА выпустило документ под названием «Первоочередные антикризисные меры по восстановлению ВФЛА, в том числе с целью восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)». Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

— Популярна версия, что за последние четыре года российская легкая атлетика пришла в такое состояние, — цитирует «РИА Новости» Купцову. — Я хотела бы всем напомнить, что четыре года назад нас собирали как антикризисный президиум в ситуации допинговых проблем. Выступают сейчас наши нейтральные спортсмены, вот они во весь голос говорят, почему они должны отвечать за людей, которые выступали восемь и более лет назад. Это уже не четыре года, а 15 лет. Об этом как-то все предпочитают не говорить. Последние четыре года прошли бездарно, пассивная позиция привела к обратному эффекту, это мое мнение как спортсмена и руководителя.

?Что касается «чистых» спортсменов, незамешанных в допинговых проблемах и их тренеров, защита очень слабая. Думаю, ужесточение мер против нарушителей благотворно повлияло бы на общую ситуацию. Та сторона противоборствующая очень хорошо подготовилась. Это событие мирового масштаба. Отстранение первых лиц федерации, люди были подготовлены. Вряд ли без основания они стали бы делать такие шаги.