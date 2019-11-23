Вице-президент ВФЛА Марина Купцова: «Нет ни сотрудников, не спортсменов. А нужна ли вообще такая федерация?»

Вице-президент ВФЛА Марина Купцова рассказала о кризисе в работе организации. Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин вместе с еще четырьмя сотрудниками федерации был вынужден подать в отставку после отстранения со стороны ИААФ. Его обвиняют в причастности к делу о нарушении Данилом Лысенко антидопинговых правил. И.о. президента назначена Юлия Тарасенко.

— Сейчас острее всего стоит вопрос даже не президентства, а вообще организации работы федерации, — сказала Купцова. — Кто-то должен выполнять текущую работу, кадровый вопрос стоит острее некуда. Люди, которые могли бы теоретически работать в федерации, давно уже трудятся в других местах. Получается, что нет ни сотрудников, ни спортсменов — они же нейтральные. Встает вопрос: а нужна ли вообще такая федерация?

— Если ВФЛА будет ликвидирована, кто будет заниматься развитием легкой атлетики в стране?

— В том-то и дело. Федерация — это же не только взаимодействие с ИААФ, а масса текущих вопросов: организация сборов, соревнований и так далее. Если в олимпийский год мы начнем создавать новую федерацию, неизбежно получится задержка с финансированием. Спортсмены останутся без сборов и без возможности выступать внутри страны. Легко сказать: создайте новую организацию, но это потащит за собой огромный хвост проблем. Закрыть сейчас ВФЛА — это примерно как добить умирающего, вместо того чтобы попытаться его вылечить. (Наталья Марьянчик)

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