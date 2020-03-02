Вице-чемпион мира предлагает разделить ВФЛА

Серебряный призер Олимпийских игр-80 и вице-чемпион мира-83 по прыжкам с шестом Константин Волков в интервью «СЭ» предложил организационно разделить разные дисциплины легкой атлетики.

— Легкая атлетика в принципе напрашивается на разделение. Шест будет выделяться и отделяться, — отметил Волков. — Турниры все чаще будут проводиться в отдельных помещениях. Ребята прыгают под мировые рекорды, а люди не видят этого из-за непонятных средних бегунов на 800 м. Что это такое?

Где ходьба и где толкание ядра? Абсолютно разные виды. Зачем проводить их в одном месте? Нужно разделять. В том числе, федерацию. А то едет огромный непонятный обоз, и никто не знает, что с ним делать. Откуда пошли все допинговые проблемы? Из ходьбы! 30 человек у Чегина. А виновата оказалась все легкая атлетика. По остальным дисциплинам у нас-то в процентном отношении все не хуже, чем у других. Но есть три десятка дураков и их начальник, который продолжает маяться дурью, а страдают все. Были бы отделены — забанили федерацию ходьбу и никто бы даже не заметил.

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