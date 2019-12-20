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Допинг

ВФЛА запросила отсрочку для ответа на вопросы по делу Лысенко

09:23
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запросила отсрочку у независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) для предоставления ответов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

— ВФЛА запросила продлить этот срок, им дали время до 2 января 2020 года, чтобы ответить на это уведомление, — цитирует пресс-службу AIU РИА Новости.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191220/1562620923.html

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