ВФЛА запросила отсрочку для ответа на вопросы по делу Лысенко
09:23
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запросила отсрочку у независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) для предоставления ответов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
— ВФЛА запросила продлить этот срок, им дали время до 2 января 2020 года, чтобы ответить на это уведомление, — цитирует пресс-службу AIU РИА Новости.
21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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