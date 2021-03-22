ВФЛА запросила инструкцию по подаче заявок на нейтральный статус спортсменов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 22 марта подала запрос в комиссию по допинг-контролю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на пошаговую инструкцию по подаче заявок на нейтральный статус спортсменов, сообщается в официальном аккаунте ВФЛА в Instagram.

Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и важнейших международных легкоатлетических турнирах. Нейтральный статус может получить группа из 10 российских спортсменов, имеющих право выступать на крупнейших стартах, что было определено ранее планом по восстановлению ВФЛА.

ВФЛА была лишена членства более пяти лет назад на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В конце 2015 года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.