ВФЛА выясняет обстоятельства появления на сборах отстраненного тренера Казарина

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выясняет обстоятельства присутствия на сборах в Киргизии тренера Владимира Казарина. Специалист в 2017 году был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он был одним из основных фигурантов расследования допингового скандала в российской легкой атлетике.

Сотрудники РУСАДА установили факт участия Казарина в тренировках семи спортсменов на территории Киргизии.

- ВФЛА проводит сейчас проверку исполнения тренерами сборной команды России по легкой атлетике, которые присутствовали на тех сборах, обязанностей по предупреждению подобных нарушений антидопинговых правил, - цитирует ТАСС президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. - Ранее федерация собрала всю необходимую информацию касательно данных сборов, выявили ответственных лиц, узнали особенности финансирования сборов - за чей счет они проходили.

Также ВФЛА направила в министерство физической культуры и спорта Свердловской области очередной запрос с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил.

Ситуация для нас понятная, требующая от нас вполне определенных решений и действий. Эти действия полностью согласуются с нашей работой по изменению антидопинговой культуры в нашем виде спорта. Для нас это нужный и важный сигнал к тому, чтобы усилить меры по контролю за нарушениями подобного рода.