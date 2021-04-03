ВФЛА выразила соболезнования в связи со смертью Загорулько

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР и Российской Федерации по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«В последнее время Евгений Петрович тяжело болел, у него была онкология, осложненная коронавирусом. Евгений Загорулько воспитал целую плеяду знаменитых прыгунов в высоту, включая первую чемпионку мира Тамару Быкову, а также олимпийских чемпионов Елену Елесину, Анну Чичерову и Андрея Сильнова.

Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным, близким Евгения Петровича и всей легкоатлетической общественности», - говорится в заявлении ВФЛА на официальном сайте.

Загорулько скончался в ночь на 3 апреля. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.