ВФЛА утвердила критерии формирования составов сборных России

ВФЛА приняла критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных России по легкой атлетике и рабочих органов федерации (комитетов и комиссии). Критерии также будут учитываться в отношении состава руководства региональных федераций легкой атлетики и штатных сотрудников федерации.

— Как вы знаете, 18 ноября 2015 года совет учредителей ВАДА принял решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, — цитирует официальный сайт ВФЛА вице-президента организации Эдуарда Безуглова. — Поэтому привязка к этой дате вполне понятна. У руководства ВАДА были определенные претензии к национальной антидопинговой организации в начале и середине 2010-х годов, отзыв аккредитации был не случаен. Именно после этой даты все пробы анализировались за рубежом, затем уже в России. Работа РУСАДА в этот период, несомненно, можно назвать образцовой. Временная отсечка связана с этими процессами.

— Критерии приняты, что дальше? Как процессуально все это будет выглядеть?

— Это нормативный документ федерации. Если мы говорим о сборной, то с этими критериями теперь будет работать главный тренерский совет ВФЛА. Ведь именно он выносит на утверждение президиума списки сборной. Порядок будет такой. Антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошел по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ. Спортсмены или специалисты, попавшие в этот список не будут командироваться на сборы и участвовать в них, на протяжении не менее трех лет они не будут включены в состав сборных. Те из них, кто получает в ЦСП ставки спортсменов-инструкторов, тренеров и специалистов, продолжат их получать. Расторгнуть трудовой договор с ними сейчас возможности нет, но далее трудовые договоры, конечно, ЦСП с ними не продлит. И, конечно, как я уже и сказал, в ближайшие минимум три года в списках сборной мы их больше не увидим.