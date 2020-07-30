ВФЛА рассчитывает выплатить штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа

ВФЛА успеет выплатить штраф в размере 6,31 миллиона долларов World Athletics. Об этом заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, сославшись на министра спорта РФ Олега Матыцина.

5 миллионов ВФЛА должна выплатить как штраф за причастность прежнего руководства к делу российского прыгуна Данила Лысенко. Еще 1,31 миллиона составляют издержки World Athletics.

Изначально ВФЛА должна была погасить штраф до 1 июля. Но сумма в срок не была выплачена.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

На данный момент россияне не могут выступать на соревнованиях в любом статусе.