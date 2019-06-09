ВФЛА продолжит системную работу, основанную на нулевой терпимости к допингу

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация продолжит системную работу, основанную на нулевой терпимости к допингу.

Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Данные о работе отстраненных тренеров были приняты во внимание. Еще одной причиной, по словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, стало дело о причастности чиновников ВФЛА в фальсификации данных российского спортсмена. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Он был временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов с августа 2018 года.

Кроме того, ИААФ ждет от ВАДА передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.

– В условленный срок была выплачена задолженность ВФЛА перед ИААФ, сумма долга значительная – 3,22 миллиона долларов, но мы смогли решить этот вопрос, сделали все возможное, чтобы подойти к совету IAAF в Монако во всеоружии, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Мы начинали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, на сегодняшний день все критерии дорожной карты выполнены.

Передача проб московской лаборатории в ВАДА произошла в срок, сама база данных LIMS и пробы изучаются специалистами ВАДВ, данный вопрос в компетенцию ВФЛА не входит, хотя и является ключевым. Ранее предполагалось, что ИААФ не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации, сейчас ситуация изменилась, в этом вопросе нам остается только ждать.

В сегодняшнем решении совета ИААФ было отмечено, что в российской легкой атлетике есть болевые вопросы, связанные с отстраненными тренерами и специалистами. Говоря об этом, мы понимаем, что речь идет об изменении антидопинговой культуры, но здесь необходимо отдавать отчет в том, что это весьма продолжительные процессы, системная работа в этом отношении нами ведется, мгновенно изменить ситуацию невозможно, важна решимость это сделать, а она у нас есть.

Я хотел бы подчеркнуть, что в сотрудничестве с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России, РУСАДА и региональными федерациями ВФЛА сделала все возможное, чтобы эти тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельности в спорте. По вновь появившимся в журналистских расследованиях фактах ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование, факт того, что нарушения были еще необходимо доказать.

Следующий совет пройдет в конце сентября, было отмечено, что решение может быть принято и раньше, но ключевым в повестке нашего восстановления я вижу вопрос, касающийся проверки проб, сколько он может продлиться, неизвестно. Мы же со своей стороны будем продолжать системную работу, основанную на нулевой терпимости к допингу. В самое ближайшее время состоится моя очередная встреча с рабочей группой ИААФ, в настоящий момент мы находимся на стадии согласования времени и даты встречи.

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