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Сегодня, 13:41

ВФЛА признала Пронкина и Кочанову легкоатлетами 2024 года

Камила Абдурахманова
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Метатель молота Валерий Пронкин и прыгунья в высоту Мария Кочанова стали легкоатлетами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо Пронкина и Кочановой на звание спортсмена года претендовали спринтер Константин Крылов, прыгун в высоту Данил Лысенко, бегуньи Полина Ткалич и Кристина Макаренко.

Прыгун в высоту Степан Веткин и бегунья Мария Ермакова признаны восходящими звездами 2024 года. Елена Попкова, наставник Марии Кочановой, стала тренером года.

Церемония чествования победителей пройдет 8 февраля в турнире «Русская зима».

Валерий Пронкин
Мария Кочанова
ВФЛА
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