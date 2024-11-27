ВФЛА признала Пронкина и Кочанову легкоатлетами 2024 года

Метатель молота Валерий Пронкин и прыгунья в высоту Мария Кочанова стали легкоатлетами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо Пронкина и Кочановой на звание спортсмена года претендовали спринтер Константин Крылов, прыгун в высоту Данил Лысенко, бегуньи Полина Ткалич и Кристина Макаренко.

Прыгун в высоту Степан Веткин и бегунья Мария Ермакова признаны восходящими звездами 2024 года. Елена Попкова, наставник Марии Кочановой, стала тренером года.

Церемония чествования победителей пройдет 8 февраля в турнире «Русская зима».