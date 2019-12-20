ВФЛА получила отсрочку для ответа по делу Лысенко

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила отсрочку для ответа по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко, сообщает ТАСС. Независимый легкоатлетический орган (AIU) дал ВФЛА время до 2 января 2020 года.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, которого организация была лишена в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.