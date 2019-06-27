ВФЛА получила 322 заявки на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от спортсменов 322 заявки на получение нейтрального статуса.

Совет ИААФ 9 июня решил продлить отстранение ВФЛА, которая временно лишилась членства в IAAF в ноябре 2015 года. После отстранения федерации российские спортсмены могут участвовать в международных стартах только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

- К рассмотрению приняты 322 заявки от спортсменов на получение нейтрального статуса, 311 из них уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), - цитирует "РИА Новости" пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву.