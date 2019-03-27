ВФЛА подпишет соглашение с IAAF о выплате долга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время подпишет с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) соглашение о выплате задолженности, информирует официальный сайт организации.

В среду президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел встречу с членами рабочей группы IAAF Руне Андерсеном и Джонатаном Тэйлором. На ней обсуждались вопросы выполнения критериев дорожной карты по восстановлению ВФЛА: выплаты долга и завершения проверки ВАДА данных проб московской антидопинговой лаборатории.

- Ввстреча была продуктивной, удалось внести определенную ясность по срокам и деталям выполнения оставшихся критериев восстановления, - приводит слова Шляхтина официальный сайт ВФЛА. - Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на решении оставшихся вопросов, подготовить к следующему заседанию совета IAAF расширенный отчет о проделанной работе, выплатить долг и, так скажем, подвести финальную черту почти четырехлетней работы по восстановлению федерации.

Напомним, задолженность ВФЛА составляет более 3,22 миллиона долларов + счет за период с 1 января по 31 марта 2019 года.

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