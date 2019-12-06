ВФЛА передала в Минспорта дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкая атлетики, согласно рекомендации Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией, передала в Минспорт РФ вариант «Дорожной карты по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства «Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах», информирует сайт организации.

В настоящий момент ВФЛА находится в ожидании оценки Минспортом РФ юридической возможности реализации «Дорожной карты ВФЛА» и предложений РУСАДА.

Вчера была выполнена и еще одна рекомендация Комиссии, антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов, чья кандидатура была ранее представлена и согласована как Министерством спорта РФ, так и РУСАДА.

?ВФЛА: дорожная карта находится на стадии согласования с РУСАДА